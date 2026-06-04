東京国際フォーラムは4日、公式サイトを通じ、2029年1月〜30年3月末にかけて全館休館すると発表した。大規模改修工事を行うため。同日には横浜市のパシフィコ横浜も、同施設の国立大ホールを27年5月から28年3月まで休館すると発表。イベントなどで使用される関東近郊の人気施設が、相次いで休館を発表している。東京国際フォーラムは、「平成9年1月の開館から約30年が経過し、施設・設備の老朽化が進んでいます。今後もみなさ