【モデルプレス＝2026/06/04】国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）では、6月13日に授賞式を開催。Grand Ceremonyの司会を、俳優の菅田将暉が務めることが決定した。【写真】菅田将暉「MUSIC AWARDS JAPAN」レカペでのタキシード姿◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」司会＆パフォーマンスアーティスト決定「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC