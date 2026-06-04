【モデルプレス＝2026/06/04】ラッパー／シンガーのちゃんみなが4日、都内で行われた映画「Michael／マイケル」（6月12日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットパーティーに登壇。【写真】ちゃんみな、マイケル甥＆元SMAPとの豪華ショット◆映画「Michael／マイケル」今作は、伝説の“キング・オブ・ポップ”、人類史上最も売れたアルバム「スリラー」を生み出したマイケル・ジャクソンの軌跡を描いた作品で、マイケルの実の甥