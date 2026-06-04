タリーズコーヒーから、初夏にぴったりの爽やかな限定ドリンクが登場します。今回のテーマは“デイタイムもナイトタイムも楽しめる”。北海道で親しまれる「〆パフェ」文化をイメージしたフローズンドリンクをはじめ、辛口ジンジャーエールや新作フードもラインアップ。旬のフルーツを贅沢に使用した華やかな味わいで、暑い季節のおでかけやカフェタイムを彩ってくれ