お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）と博多大吉（55）が4日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。これまで一緒に飲んだ有名人自慢をした。華丸が「あの人と飲んだことあるジャンケンしようか」と言い、大吉が「私勝てると思う」と答えると、華丸は「いいですか？一枚目から。王さん！もうそれ出しとかんっと！最初に負けたらダメだから」と、いきなり、ソフトバンクの王貞治会長の名を挙げた。大