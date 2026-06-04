◇交流戦阪神2―4西武（2026年6月4日甲子園）阪神・西勇輝投手（35）は4回3失点（自責2）で降板。史上61人目となる通算1500奪三振に到達したが、白星で飾ることはできなかった。「1回、2回に球数がかさんでしまったっていうのが自分の中で要因かなと思ってます。いいリズムも持ってくることはできなかった」立ち上がりから我慢の展開が続いた。安打と四球で1死一、三塁とされると、ネビンに犠飛を許して先制点を献上。