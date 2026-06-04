タレント・小島瑠璃子（32）が2日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」に出演し、日常生活で納得できないことについて語る場面があった。「神の領域へ迫る人類を超えたAI…『衝撃の未来』とは?」と題した回。そこで小島は「日常で、どうしても解せないことがあって」と切り出すと「ケータイで自分が検索した内容に関連する広告が表示されるのはわかるんですけど。でも、会話した内容が広告で出てくるのはなんな