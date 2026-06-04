「巨人２−１オリックス」（４日、東京ドーム）巨人がオリックスに３連勝。勝利投手にはならなかったが、先発・田中将大投手の１１２球、熱投が光った。立ち上がりに１失点も、再三のピンチに味方の好守にも助けられながら７回７安打１失点にまとめた。八回に味方が勝ち越しに成功したため、勝利投手にはなれなかったが、仲間を救う決意の１１２球だった。試合後には「何とか踏ん張ったという感じです。（今季初バッテリー