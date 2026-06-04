教え子の女子児童にブリッジをさせて盗撮した疑いなどで小学校教師の男が警視庁に逮捕されました。杉野佑容疑者（39）は、2024年から2025年にかけて、勤務していた東京都内の公立小学校で、女子児童4人の下着をスマートフォンで撮影した疑いなどが持たれています。杉野容疑者は当時11歳の女子児童を呼び出し、体育の指導と称してブリッジをさせ、「頑張れ、あと10秒」「成績いれるから」などと声かけしながら盗撮していたとみられ