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【ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE】 10月2日 発売予定 価格： 9,790円（通常版） 15,730円（コレクターズBOX） 39,600（ACE of ACES BOX） 偽物のエースから本物のエースへ--。そんな物語が描かれるプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam用ドラマティックフライトシューティングゲーム「ACE COMBAT 8: WING