13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のGrand Ceremonyの司会を、昨年に引き続き俳優・菅田将暉が務めることが決定した。【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育（MAJ2026ノミネート作品発表会より）同日のGrand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品・アーティストが発表される。菅田は昨年京都で開催された『MUSIC AWA