◇交流戦ロッテ5―2ヤクルト（2026年6月4日神宮）「神宮の申し子」が好投で今季2勝目を挙げた。ロッテ先発・小島和哉が7回3安打1失点。サブロー監督の“演出”に応え、24年5月28日以来737日ぶりの神宮での登板で白星を手にした。「中12日も空いたのでうずうずしていた。体力が有り余っていたので初回から飛ばした」。先発全員右打者を並べてきた相手打線に、5回まで無安打投球。7回114球を投げ3安打1失点に抑えた。