講談師の神田伯山さんが3日、第45回ベスト・ファーザー 『イエローリボン賞』発表・ 授賞式に出席。子どもの頃に亡くなった父親への思いを語りました。6月21日の『父の日』に先立ち、各界から選ばれた“その年最も素敵なお父さん”に贈られるベスト・ファーザー 『イエローリボン賞』。神田さんは学術・文化部門で選ばれました。受賞した心境を聞かれた神田さんは「かみさんに一番に感謝をしたいなと思ってます」と答えると、「公