俳優菅田将暉（33）が、6月13日にトヨタアリーナ東京で行われる国内最大級の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のグランドセレモニーで、昨年に引き続き司会を務めることが4日、発表された。グランドセレモニーでは、主要6部門を含む最優秀作品やアーティストを発表。授賞式に加え、会場には豪華アーティストが登場し、ステージでパフォーマンスを行う。Fujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、ちゃんみな、東