◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ８―７楽天（４日・横浜）楽天が７点のリードを守れず、８、９回で８点を失ってサヨナラ負け。悪夢のような黒星で今季初の同一カード３連戦３連勝を逃した。初回に１番・佐藤の先頭打者アーチなどで４点を先行し、先発の滝中は６回無失点の好投。８回には佐藤の３点三塁打で決定的とも思える７点差とした。ところが、その裏に柴田、加治屋、津留崎の中継ぎ３投手が計６安打１四球