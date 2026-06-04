◆競泳▽日本選手権第１日（４日、東京アクアティクスセンター）女子１００メートルバタフライで日本記録保持者の池江璃花子（横浜ゴム）は５８秒１１で２位に入った。予選を５位で通過したが、決勝はコンディション不良もあり、棄権も考えた。高城直基コーチに相談し、「水泳選手として、日本選手権に選ばれてる以上、決勝には出場するべき」と決意を固め、順位を上げて今大会最初の種目を終えた。日本代表合宿中に右肩を