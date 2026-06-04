◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―４西武（４日・甲子園）西武は阪神相手に２連勝を収め、１試合の雨天中止はあったが、交流戦８戦を終えて６勝１敗１分けと好調を維持。貯金を今季最多の１２まで伸ばした。セ上位のヤクルト、阪神に対しては５戦４勝１分けといまだ無敗を続けている。初回１死一、三塁でネビンが左犠飛を放ち先制。１点リードの４回１死二、三塁では、西川が相手先発・西勇の１２８キロのチェンジア