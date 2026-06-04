ボートレース下関の「海響ドリームナイター９周年記念ＣＯＭＥＯＮ！ＦＭＣＵＰ」は４日、準優３番の４日目が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。今泉友吾（３６＝東京）は予選道中は要所を締めて１０位タイで通過すると、準優９Ｒに４号艇で登場。４コースから１Ｍ二番差しで逃げた富永大一を追走。バック抜け出すと、２Ｍを冷静にさばいて２着で優出切符をゲットした。「体感は重いけどリプレーを見ると前半も