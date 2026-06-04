巨人の小林誠司捕手（３６）が４日のオリックス戦（東京ドーム）で「８番・捕手」で今季初のスタメンマスクをかぶった。チームは２―１で勝利。試合後には「昨日言われたんですけど、めっちゃ緊張したっす。ガチガチで…」と打ち明けた。好守と好リードでチームを勝利に導いた。先発・田中将大とバッテリーを組んだのは、右腕が日米通算２００勝を達成した昨年９月３０日の中日戦（東京ドーム）以来だったものの、７回１失点の