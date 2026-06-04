◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）巨人のフリアン・ティマ外野手がプロ初安打を放った。「７番・一塁」で４試合ぶりにスタメン出場し、５回先頭で遊撃へ内野安打。来日６年目で待望の一打を放った。報道陣の取材に応じたティマは日本語で「うれしい！とってもうれしい！」と喜んだ。また記念球については「誰にもあげずに自分の家に置いておきたいです」と笑った。ドミニカ共和国