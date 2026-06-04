芸能事務所のオスカープロモーションが４日、公式サイトを更新。女優・尾碕真花の退所騒動で再度反論した。同騒動では４日、代理人弁護士が「犯罪に該当し得る行為」について一部スポーツ紙の取材に応じ、「不正アクセス禁止法に関するもの。マネージメント契約でＳＮＳの共有権限のない取締役にＩＤやパスワードが共有されてログインされた。さらにパスワードを変えられて、乗っ取られた」と主張した。これを受け同事務所は