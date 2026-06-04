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【ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE】 10月2日 発売予定 価格： 9,790円（通常版） 15,730円（コレクターズBOX） 39,600（ACE of ACES BOX） バンダイナムコエンターテインメントの「エースコンバット」シリーズが、7年ぶりのナンバリング新作「ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE（エースコンバット8 ウイングス・オブ・シー