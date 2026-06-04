巨人の田中将大投手（３７）が４日のオリックス戦（東京ドーム）に先発し、７回７安打１失点。日米通算２０４勝はならなかったが、移籍後最多の１１２球を力投した。５月１日の阪神戦（甲子園）を最後に白星が遠ざかっていた田中将は、日米通算２００勝を達成した昨季９月３０日以来となる小林とのバッテリーで臨んだ。初回にはいきなり１点を失った。一死から西川に右越え二塁打を浴び、宗を中飛で二死死二塁。続く太田に１