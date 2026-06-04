◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―４西武（４日・甲子園）先発・平良海馬投手は７回４安打４奪三振１失点で４勝目。規定投球回に到達し、防御率０・７５で一気にリーグトップに躍り出た。初回は１死から中野に右前安打で出塁されるも、続く森下を三ゴロ併殺に打ち取り無失点で終える立ち上がり。２回は１死から大山に四球を与えたが、後続は断った。５回は先頭の高寺に右前安打を打たれ、その後２死二塁となってから