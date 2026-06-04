◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が今季２度目の３連投で１回無安打無失点、２奪三振。リーグトップの１８セーブ目を記録した。２―１の９回に登板。先頭・野口を３球三振、山中をスプリットで遊ゴロに斬った。代打・杉本には四球を与えるなど２死二塁を招いたが、代打・西野を１５４キロ直球で空振り三振に仕留め、守護神としての役割を果たした