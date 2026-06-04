【モデルプレス＝2026/06/04】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）が6月4日、YouTubeチャンネルにてライブ配信を実施。ランダムで空欄となった現在の順位が発表された。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆「日プ新世界」穴あき順位発表韓国のサバイバル番組「FAN PICK」で1位に輝き、PICKUSのメンバーとしてデビューした安部結蘭（YURA