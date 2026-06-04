ドル円のピボットは１５９．８４円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:43現在） ドル円 現値159.84高値160.08安値159.61 160.55ハイブレイク 160.31抵抗2 160.08抵抗1 159.84ピボット 159.61支持1 159.37支持2 159.14ローブレイク ユーロ円 現値186.04高値186.09安値185.37 187.02ハイブレイク 186.55抵抗2 186.30抵抗1 185.83ピボット 185.58支持1