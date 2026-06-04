きょうの為替市場、海外市場に入ってドルの戻り売りが優勢となる中、ドル円は１５９円台後半での推移となっている。１６０円台を付けに行っているものの、駆け上がることはなく上値を抑えられている。ただ、下押す動きもなく、１６０円付近で膠着し、次のアクションを待っている状況に変化はない。 中東情勢が依然として流動的ではあるが、市場は米国とイランの軍事衝突がエカレートするとは見ておらず、何らかの和平