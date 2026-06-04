大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年6月3日(日本時間4日) アリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャース＠チェース・フィールド＞ ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」のリアル二刀流で先発出場、投げては6回2安打無失点で6勝目、打っては4打数3安打、2四球で打率を.301とし、チームを連勝に導いた。 規定投球回には届