歌舞伎俳優の中村獅童さん（53）と息子の中村夏幹くん（5）が、歌舞伎座で3日に初日を迎えた「六月大歌舞伎」昼の部『子連れ狼』に登場しました。『子連れ狼』は、これまで数多く映像化されてきた傑作時代劇。中でも獅童さんの叔父・萬屋錦之介さんが主役の拝一刀を演じたテレビドラマは空前の大ヒット。1974年には歌舞伎座の『萬屋錦之介特別公演』で舞台化。柳生一族によって妻を殺された拝一刀が、生き残った幼い息子・大五郎と