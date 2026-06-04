女優横田真悠（２６）が公開したｓｗｅｅｔ×ＳＨＥＩＮコーデに反響が起こっている。「ｓｗｅｅｔ×ＳＨＥＩＮが提案する夏スタイル、リゾートコーデ、プレッピー、スポーティーを着用させていただきました」と記して、１６８ｃｍ長身のキュートな夏スカート姿や、白ワンピ姿などの写真をアップした。さすが女優の表情で、出演するテレビ朝日ドラマ「リボーン〜最後のヒーロー〜」や、ＴＢＳバラエティ「ラヴィット！」など