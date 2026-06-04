◇交流戦西武4―2阪神（2026年6月4日甲子園）西武の平良海馬投手（26）が阪神打線を7回4安打1失点に抑えて今季4勝目。防御率を0・75とし、リーグトップに再浮上した。平良は「全体的に良かった。防御率トップを続けていくのと、三振も少し取りたいというのはあります」と振り返った。セ・リーグ本塁打トップの佐藤輝とは3回対戦。中飛、空振り三振、内野ゴロと完璧に抑えた。「フォークと高めの直球をしっかり投げ切れた