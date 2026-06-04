中島健人主演のＮＨＫドラマ「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」は９日、第７話『恋の考察をグランマと。桃のタルトを添えて』が放送される。中島演じる店長の「ミツ」こと志波三彦の妹・樹恵琉（じゅえる）役の嵐莉菜（あらし・りな）（２２歳）は、２日、自身のＳＮＳに中島との門司港での撮影（第６話）のオフショットをアップ。これに中島が「いい写真すぎ」と反応し、反響を呼んでいる。嵐は身長１６４ｃｍ。