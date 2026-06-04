◇交流戦ロッテ5―2ヤクルト（2026年6月4日神宮）ロッテ・西川史礁が攻守で活躍した。打っては5回1死一塁で「センターに打ち返すイメージ。いいポイントで打てた」と左中間適時二塁打を放つ2安打1打点。打率・311、68安打でリーグ2冠をキープした。6回2死一、二塁の守備では増田のライナーに果敢に飛び込んで好捕。「反応したっていうか、一歩目（のスタート）が切れたんで思い切っていこうと」と振り返った。球宴の