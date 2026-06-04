◇交流戦DeNA8―7楽天（2026年6月11日横浜）DeNAが7点差を8回に追いつき、最後は三森大貴内野手（27）の“神走塁”で劇的なサヨナラ勝利を飾った。「投手、野手が4時間ぐらい守って、攻撃してくれていたんですけど、僕、5分ぐらいでヒーロー。凄く申し訳ないんですけど。チームが勝てて本当に良かったです」8回表まで0―7と一方的な展開。だが、その裏に打線が大爆発し、この試合で1ヶ月半ぶりに復帰した牧の2本の適時