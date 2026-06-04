「ＤｅＮＡ８−７楽天」（４日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが劇的なサヨナラ勝ちを収めた。７−７の九回２死一、二塁。相手投手の暴投で二塁走者の三森が三塁を蹴って一気に本塁へ突入した。本塁で捕手からの送球を受けた投手の西垣のタッチとクロスプレーになり、球審はアウトのコール。これにＤｅＮＡ・相川監督がリクエストした。リプレー検証の結果、ヘッドスライディングした三森は左手を引きながら右に体を回転させるよ