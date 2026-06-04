アメリカやイギリスなど5カ国の情報機関でつくる「ファイブ・アイズ」は3日、中国の軍事情報機関がオンライン求人サイトなどを利用して情報収集活動を行っているとして、注意を呼びかけました。公表された資料によりますと、中国の情報機関員らは、人材紹介会社やコンサルティング会社の関係者を装い、外交政策や防衛分野の分析を行う人材を募集する偽の求人広告を掲載しているということです。応募者には、中国と各国との関係やイ