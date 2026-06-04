[6.3 U-16IND CUP第1節 U-16日本代表 U-16コートジボワール代表 Jヴィレッジ全天候型練習場]キャプテンマークを巻いた守護神がU-16日本代表を救った。3-2の後半42分、コートジボワールのFWディアラスバ・アバス・リュク(ビジャレアル)にゴール前でマークを外され、右足シュートを撃たれてしまう。ボールはゴール左下隅を捉えたが、GKシュルツ建斗(鹿島ユース)が素晴らしい反応から右手ワンハンドでビッグセーブ。さらに後半ア