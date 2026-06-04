日本サッカー協会(JFA)は4日、山梨学院高監督の大場健史氏(58)、国見高監督の木藤健太氏(44)、U-23日本代表とU-21日本代表コーチの羽田憲司氏(44)についてJFA Proライセンスを認定したと発表した。3人はいずれも2025年度のProライセンスコーチ養成講習会を受講し、国内外インターンシップを含む全てのカリキュラムを修了した。今後はJリーグや日本代表の監督を務める資格を持つ。今回の発表により、25年度Proライセンスコー