スイカの旬がやってきました。スイカをおいしく食べるポイントや保存方法についてまとめました。【写真で見る】「無敵に売れる」スーパーの店長も自信満々！旬のスイカが入荷中「これからの時期は無敵に売れる」 スイカの旬が到来！4日、スイカの収穫を行っていたのは千葉県富里市にある津田農園です。津田農園津田乃梨子 代表「今まさにこの時期は（千葉の）富里スイカが旬の時期ですので、日本一美味しいスイカだ