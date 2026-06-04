夏の紫外線から目を守るサングラス。ちょっと抵抗感のある方もいらっしゃるかもしれませんが、今やコンビニやユニクロでも買える時代に。自分に合うサングラスの選び方を調べました。【一覧】あなたに似合うサングラスの形は？コンビニでも3週間で売り切れ広がるサングラス需要夏本番を前にかける人も増えている「サングラス」。「ユニクロ」ではサングラス売り場を拡大。ユニクロ 商品本部津田小太郎さん「昨今高まる紫