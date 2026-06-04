6月11日19時放送の『ＳＴＡＲ』（フジテレビ系）では、Aぇ! groupがグループ初主演映画主題歌を披露。国立競技場公演を控える＝LOVEはスペシャルメドレー、ORANGE RANGEは新旧サッカーW杯テーマソングを熱唱する。【写真】なにわ男子、『ＳＴＡＲ』で最新曲＆代表曲披露Aぇ! groupは、グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の主題歌で、6月17日リリースの新曲「でこぼこライフ」を披露。さら