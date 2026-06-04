◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ８ｘ―７楽天（４日・横浜）ＤｅＮＡが０−７から８回、同点に追いつき、９回にサヨナラ勝ち。連敗を２で止め、借金を５に減らした。２死一、二塁から楽天・西垣が暴投。二塁走者の三森が、一気に本塁を狙った。タイミングはアウトだったが、ヘッドスライディングの三森は捕手の送球を受けた西垣のタッチを巧みにかわして、右手でホームをタッチ。一度はアウトの判定も、リプレー検証