◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―２ソフトバンク（４日・バンテリンドーム）ソフトバンクが球団初の中日戦６連勝で、連勝も今季最長を更新する７とした。初回に栗原の１７号２ランで先制し、２点を守り切った。援護を受けた先発のスチュワートが、５回まで無失点で試合の流れをつくった。６回は１点差に詰め寄られ、１死一、二塁で木村光にスイッチ。その後１死満塁とされたが、６番・ボスラー、７番・石伊を２者