中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月4日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は4日の記者会見で、米英豪など5カ国の情報機関連合「ファイブ・アイズ」が中国による「情報提供者の募集」に警戒を呼びかけたことについて、大規模なスパイ活動を展開しているのはファイブ・アイズの方であり、中国への非難は「実に滑稽なことだ」と批判した。毛氏は次のように述べた。世界最大の情報協力ネットワークである