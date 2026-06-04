お笑いコンビ・ハライチの澤部佑さん（40）が3日、第45回ベスト・ファーザー 『イエローリボン賞』発表・ 授賞式に出席。喜びを爆発させました。6月21日の『父の日』に先立ち、各界から選ばれた“その年最も素敵なお父さん”に贈られるベスト・ファーザー 『イエローリボン賞』。澤部さんは「どんなに多忙でも3人の子の出産や入学式等の節目には、必ず立ち会うという家族をとても大切にするベスト・ファーザー」として、芸能部門で