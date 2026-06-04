GLEATは4日、「G-CLASS 2026〜決勝〜」(新宿FACE)を開催。メインイベントでは、春の最強戦士決定トーナメント「G-CLASS」の決勝戦でT-Hawkが石田凱士を下して、トーナメント初制覇。7月1日のSGC有明大会でG-REX王者エル・リンダマンへ挑戦することが決定的となった。春の最強戦士決定トーナメント「G-CLASS」。今年は8選手参加のトーナメントとなった。決勝にはT-Hawkと石田凱士が勝ち進んだ。決勝戦は激闘となった。序盤か