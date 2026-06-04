TOKYO FMをはじめとするJFN38局で放送中の10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』（月〜金後10：00）と、ソニーミュージックのタッグで届けている10代アーティスト限定の音楽の甲子園「マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!」。“応援アンバサダー”に、山崎天（櫻坂46）（※崎＝たつさき）が就任することが決定した。【全身ショット】クール！真剣な眼差しで歩く山崎天13日からは2次スタジオライブ審査