GLEATは4日、「G-CLASS 2026〜決勝〜」(新宿FACE)を開催。第2試合では、ウナギ・サヤカが率いる「ぱぱぱ令和パーティー」が「GLEAT軍」と女子8人タッグマッチで激突した。試合は「ぱぱぱ令和パーティー」が勝利したが、試合後に欠場中のMICHIKOが乱入し、復帰宣言した。今年1月におよそ2年ぶりにGLEATに参戦したウナギ。その後は「ぱぱぱ令和パーティー」と「GLEAT軍」の対抗戦が続いている。この日は、「ぱぱぱ令和パーティ