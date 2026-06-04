レヴァークーゼンは4日、2026−27シーズンからの新監督として、カルレス・マルティネス氏を招へいしたことを発表した。この決定に伴い、2025−26シーズンにレヴァークーゼンを率いたカスパー・ヒュルマンド監督は、同シーズン限りで退任する。クラブからの発表によると、マルティネス氏は2026年7月1日付でレヴァークーゼンの新監督に就任する。契約期間は2028年6月30日までの2年間となった。現在42歳のマルティネス氏は、ス